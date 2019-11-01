Гиртс Анкипанс: Нужно забивать свои голы, чтобы так играть в обороне

– Очень обидное поражение в той ситуации, в которой мы находимся. Мы не имели права пропускать ни второй, ни третий голы. Это большая ответственность наших лидеров на данный момент. Нужно забивать свои голы, чтобы так играть в обороне. Будет пауза и будем очень серьезно работать, думать, как исправлять ситуацию. Так дальше не пойдет, – приводит слова тренера официальный сайт сочинского клуба.
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