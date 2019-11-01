Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голкипер фарм-клуба «Рейнджерс» из АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестеркин признан лучшим вратарем лиги по итогам октябрьских матчей.

В прошлом месяце 23-летний россиянин помог своей команде одержать 5 побед. В среднем он пропускал по 1,49 гола за игру и отразил 94,2 процентов бросков по своим воротам.

Добавим, что Шестеркин перебрался в Северную Америку минувшим летом. В прошлом сезоне он выступал за питерский СКА.