Александр Гулявцев: Сегодня у нас игроки, извините за выражение, вышли кипяточку попить Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

– Хороший матч, быстрый, динамичный. Хоть мы первый период и выиграли, но не занесу его в актив по содержанию. Второй и третий мы играли намного лучше, чем первый период, но, к сожалению, проиграли. Никогда не говорил в адрес хоккеистов отдельно, что значат матчи, когда перед тобой стоит какая-то цель. Если она стоит, то нужно играть сердцем, а не за очки, беречь себя, свои ноги-руки. Сегодня у нас некоторые игроки это продемонстрировали. Хоккей – это командная игра, и здесь нужно до конца оставаться командой, тогда будет результат. Неважно, какие у тебя исполнители, если ты отдаешься игре полностью. Отдаются все игроки, как один – тогда результат будет. К сожалению, сегодня у нас, извините за выражение, вышли кипяточку попить. Я именно этим огорчен, но по игре еще раз скажу, что ребята все-таки сегодня заслужили очки. Но таков хоккей. Сейчас у нас пауза: восстановимся, отдохнем, приведем мысли в порядок и будем готовиться к следующим играм, – приводит слова тренера официальный сайт омского клуба.

«Амур», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, с 22 очками занимает последнее место на Востоке.

13 ноября хабаровчане дома сыграют против СКА.