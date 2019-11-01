Боб Хартли: Где бы мы были сейчас без Войнова? Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

– Здорово вновь почувствовать вкус победы! Сегодня получилась хорошая игра. В «Амуре» есть два мощных звена, которые много создают в нападении, и, в принципе, обе команды ориентированы на атаку. Поэтому сегодня была атака против атаки. Мы забили три шайбы, это здорово: я считаю, что перевернули страницу и закончили ту историю с малозабивными периодами. Также сегодня мы здорово действовали в меньшинстве. Думаю, что именно это предрешило исход матча. И, конечно же, очень важный гол Сергея Широкова, который позволил одержать нам победу. Здорово поработала вся команда, и у нас впереди осталась одна игра, с «Динамо». Завтра проведем небольшую тренировку, будем готовиться к следующему матчу.

– Сегодня Вячеслав Войнов пропустил 19-й в сезоне гол в равных составах. Насколько беспокоит именно этот момент, и насколько компенсирует его хорошая игра в атаке?

– Я считаю, что первый гол – это просто недостаток общения среди игроков, нужно этот момент исправить. Но где бы мы были сейчас без Славы Войнова? Я считаю, что он просто самый ценный игрок, MVP этого сезона в нашей команде, – приводит слова тренера официальный сайт омского клуба.

«Авангард», прервавший серию из трех поражений, набрал 32 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

3 ноября омичи на своем льду встретятся с московским «Динамо».