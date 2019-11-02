«Вашингтон» разгромил на своем льду «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу «Вашингтон» победил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (7-я и 10-я минуты), Чендлер Стивенсон (7), Брендан Лайпсик (11), Том Уилсон (37) и Ти Джей Оши (54). У «Сэйбрз» отличился Хенри Йокихарью (31).

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 12 секунд и отметился результативной передачей. Таким образом, российский форвард набрал 1230-е (669+561) очко в карьере и вышел на чистое 41 место по набранным очкам в истории лиги.

Добавим, что форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов завершили встречу с показателями полезности «+2».

В следующем матче «Вашингтон», одержавший седьмую победу в последних восьми встречах чемпионата, на своем льду примет «Калгари», а «Баффало», потерпевший пятое поражение в сезоне, дома сыграет с «Айлендерс».