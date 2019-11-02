Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Детройтом»
«Каролина» переиграла «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3
Загрузка...
В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (8-я минута), Себастьян Ахо (21, 32), Нино Нидеррайтер (22), Мартин Некас (29), Брок Макгин (42) и Теуво Терявяйнен (57). У «Ред Уингз» отличились Энтони Манта (17, 29) и Тайлер Бертуцци (37).
Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
В следующем матче «Каролина», одержавшая третью победу в чемпионате кряду, на своем льду примет «Нью-Джерси», а «Детройт», потерпевший девятое поражение в десяти последних встречах, на выезде сыграет с «Флоридой».
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь летВ субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности.25.10.2019 12:06ММАВащенко Сергей
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур?Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше.16.10.2019 09:00ТеннисМысин Николай
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почемуДаниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45ТеннисМысин Николай
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшитНаш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский.27.10.2019 11:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой.17.10.2019 23:45ТеннисМысин Николай
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в ОрлеБлижайший бой Трояновского пройдет 14 ноября.25.10.2019 19:00БоксУсачев Владислав
Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять головПочти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные».31.10.2019 00:45ФутболЗибрак Артем
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется.03.09.2019 22:15БиатлонМысин Николай