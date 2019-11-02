Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Детройтом» «Каролина» переиграла «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3

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В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (8-я минута), Себастьян Ахо (21, 32), Нино Нидеррайтер (22), Мартин Некас (29), Брок Макгин (42) и Теуво Терявяйнен (57). У «Ред Уингз» отличились Энтони Манта (17, 29) и Тайлер Бертуцци (37).

Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

В следующем матче «Каролина», одержавшая третью победу в чемпионате кряду, на своем льду примет «Нью-Джерси», а «Детройт», потерпевший девятое поражение в десяти последних встречах, на выезде сыграет с «Флоридой».