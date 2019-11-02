Голевая передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть дома «Коламбус» «Сент-Луис» в овертайме переиграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас (15-я минута), Брэйден Шенн (33), Оскар Сундквист (33) и Давид Перрон (61). У «Блю Джекетс» отличились Пьер-Люк Дюбоа (20), Сонни Милано (26) и Оливер Бьоркстранд (31).

В следующем матче «Сент-Луис», одержавший третью победу в чемпионате кряду, в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Детройт», потерпевший третье поражение подряд, на своем льду встретится с «Калгари».