Голевая передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть дома «Коламбус»

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас (15-я минута), Брэйден Шенн (33), Оскар Сундквист (33) и Давид Перрон (61). У «Блю Джекетс» отличились Пьер-Люк Дюбоа (20), Сонни Милано (26) и Оливер Бьоркстранд (31).
В следующем матче «Сент-Луис», одержавший третью победу в чемпионате кряду, в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Детройт», потерпевший третье поражение подряд, на своем льду встретится с «Калгари».
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