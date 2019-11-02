«Даллас» обыграл «Колорадо», Худобин отразил 38 бросков «Колорадо» проиграл «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2.

В составе «Старз» дубль на свой счет записал Руп Хинтц (19-я и 26-я минуты). У «Эвеланш» отличился Натан Маккиннон (30).

Отметим, что голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

В следующем матче «Даллас», одержавший пятую победу в последних шести встречах чемпионата, на своем льду примет «Монреаль», а «Колорадо», потерпевший пятое поражение в сезоне, на выезде встретится с «Аризоной».