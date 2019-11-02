«Айлендерс» переиграл «Тампа-Бэй», одержав восьмую победу подряд

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий
Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забиватьПосле матча Кубка России «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Зелимхан Бакаев и Хорен Байрамян.31.10.2019 23:00ФутболГригорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшитНаш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский.27.10.2019 11:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл ДеревянченкоНапомним, что бой пройдет 2 ноября.25.10.2019 21:00БоксУсачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборнойВ тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30БиатлонВолохов Юрий
Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-АвцинВиталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам.30.10.2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ ХабибаВ Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА.24.10.2019 16:00ММАВащенко Сергей
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-эндаВ пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной.01.11.2019 08:30Фигурное катаниеТигай Лев
Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту»А Свечников забил невероятный гол в ворота «Калгари».30.10.2019 08:30ХоккейКостяев Иван
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.25.03.2019 12:30БиатлонЦыбанев Юрий