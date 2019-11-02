«Айлендерс» переиграл «Тампа-Бэй», одержав восьмую победу подряд «Айлендерс» переиграли «Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал (25-я минута), Райан Пулок (32), Джош Бейли (53), Андерс Ли (55) и Дерик Брассар (60). У «Лайтнинг» отличились Янни Гурд (28) и Райан Макдона (59).

Отметим, что Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25.

В следующем матче «Айлендерс», одержавший восьмую победу, в гостях сыграют против «Баффало».