Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием Российский нападающий Евгений Малкин близок к возвращению в состав «Питтсбурга» после травмы.

- Эти три недели были непростым испытанием. Но я старался сохранить позитивное настроение, и сейчас жду не дождусь, когда вернусь в состав. Надеюсь, это случится в субботу с «Эдмонтоном», - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 33-летний российский нападающий получил травму во второй игре сезона против «Коламбуса» (7:2) и пропустил 11 игр регулярного чемпионата подряд.

Добавим, что в 13 матчах у «Питтсбурга» 16 очков и шестое место в Восточной конференции.