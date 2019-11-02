Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 ноября 2019 08:02Хоккей

Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием

Российский нападающий Евгений Малкин близок к возвращению в состав «Питтсбурга» после травмы.

- Эти три недели были непростым испытанием. Но я старался сохранить позитивное настроение, и сейчас жду не дождусь, когда вернусь в состав. Надеюсь, это случится в субботу с «Эдмонтоном», - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 33-летний российский нападающий получил травму во второй игре сезона против «Коламбуса» (7:2) и пропустил 11 игр регулярного чемпионата подряд.

Добавим, что в 13 матчах у «Питтсбурга» 16 очков и шестое место в Восточной конференции.

Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов Почти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные». 31.10.2019 00:45 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Клопп, Лэмпард и Роджерс номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ Юрген Клопп: Мартинелли – талант века, ван ден Бергу было очень сложно «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» и другие пары ¼ финала Кубка лиги
Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции Алена Косторная: Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу Алина Загитова: Главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать После матча Кубка России «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Зелимхан Бакаев и Хорен Байрамян. 31.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Новости
08:21 Хоккей «Анахайм» в овертайме взял верх над «Ванкувером»
08:02 Хоккей Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием
07:45 Хоккей «Айлендерс» переиграл «Тампа-Бэй», одержав восьмую победу подряд
07:21 Хоккей «Даллас» обыграл «Колорадо», Худобин отразил 38 бросков
07:05 Хоккей Голевая передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть дома «Коламбус»
06:49 Хоккей Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Детройтом»
06:29 Хоккей «Вашингтон» разгромил на своем льду «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу
06:17 Бокс Ковалев с четвертой попытки сделал вес перед поединком с Альваресом (видео)
01:55 ММА Макгрегор хочет получить пояс «самого жесткого ублюдка» (фото)
01:31 Теннис Стали известны все участники Итогового турнира ATP
01:11 Теннис Надаль и Шаповалов сыграют в полуфинале турнира в Париже
00:59 Футбол «ПСЖ» уступил «Дижону» и прервал серию из четырех побед
00:42 Формула-1 Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й
00:28 Футбол «Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль
00:03 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции
23:58 Хоккей Боб Хартли: Где бы мы были сейчас без Войнова?
23:58 Фигурное катание Алена Косторная: Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу
23:50 Хоккей Александр Гулявцев: Сегодня у нас игроки, извините за выражение, вышли кипяточку попить
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array