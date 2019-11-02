Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием

- Эти три недели были непростым испытанием. Но я старался сохранить позитивное настроение, и сейчас жду не дождусь, когда вернусь в состав. Надеюсь, это случится в субботу с «Эдмонтоном», - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 33-летний российский нападающий получил травму во второй игре сезона против «Коламбуса» (7:2) и пропустил 11 игр регулярного чемпионата подряд.
Добавим, что в 13 матчах у «Питтсбурга» 16 очков и шестое место в Восточной конференции.
Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов Почти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные». 31.10.2019 00:45 Футбол Зибрак Артем Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать После матча Кубка России «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Зелимхан Бакаев и Хорен Байрамян. 31.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей