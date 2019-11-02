«Анахайм» в овертайме взял верх над «Ванкувером» - Советский спорт
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02 ноября 2019 08:21Хоккей

«Анахайм» в овертайме взял верх над «Ванкувером»

«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Якоб Сильверберг (14-я минута) и Райан Гецлаф (63). У «Кэнакс» отличился Адам Годетт (54).

В следующем матче «Анахайм», одержавший третьею победу в четырех последних матчах чемпионата, на своем льду примет «Чикаго». «Ванкувер», потерпевший пятое поражение в сезоне, на выезде сыграет против «Сан-Хосе».

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