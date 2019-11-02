«Виннипег» в гостях переиграл «Сан-Хосе» - Советский спорт
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02 ноября 2019 08:54Хоккей

«Виннипег» в гостях переиграл «Сан-Хосе»

«Виннипег» одержал победу над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У «Джетс» заброшенными отличились Габриэль Бурк (14-я минута), Блэйк Уилер (28) и Николай Элерс (59). У «Шаркс» отличились Баркли Гудроу (24) и Томаш Гертл (41).

В следующем матче «Сан-Хосе», потерпевший четвертое поражение кряду, встретится на своем льду с «Ванкувером», а «Виннипег» на выезде сыграет против «Вегаса».

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