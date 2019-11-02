«Виннипег» в гостях переиграл «Сан-Хосе»

У «Джетс» заброшенными отличились Габриэль Бурк (14-я минута), Блэйк Уилер (28) и Николай Элерс (59). У «Шаркс» отличились Баркли Гудроу (24) и Томаш Гертл (41).
В следующем матче «Сан-Хосе», потерпевший четвертое поражение кряду, встретится на своем льду с «Ванкувером», а «Виннипег» на выезде сыграет против «Вегаса».
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