«Виннипег» в гостях переиграл «Сан-Хосе» «Виннипег» одержал победу над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Загрузка...

У «Джетс» заброшенными отличились Габриэль Бурк (14-я минута), Блэйк Уилер (28) и Николай Элерс (59). У «Шаркс» отличились Баркли Гудроу (24) и Томаш Гертл (41).

В следующем матче «Сан-Хосе», потерпевший четвертое поражение кряду, встретится на своем льду с «Ванкувером», а «Виннипег» на выезде сыграет против «Вегаса».