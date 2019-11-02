Сидни Кросби: Играть против Макдэвида очень тяжело, надо быть всегда начеку Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в преддверии встречи с «Эдмонтоном» оценил игру нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида.

- Я готовлюсь к этим матчам, понимая, что играть против Макдэвида очень тяжело. Все знают, на что он способен, как он играет. Поэтому надо быть всегда начеку и готовиться соответствующим образом.

Безусловно, на него оказывалось очень сильное давление, и от него многого ждали. И он выдержал, отлично проявил себя. Это черта его характера, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что встреча состоится сегодня Питтсбурге и начнется в 20:00 по московскому времени.