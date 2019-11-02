Таварес надеется сыграть против «Филадельфии» - Советский спорт
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02 ноября 2019 10:20Хоккей

Таварес надеется сыграть против «Филадельфии»

Капитан «Торонто» Джон Таварес, пропустивший шесть матчей из-за перелома пальца, готов сыграть в матче с «Флайерз».

- Посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Я виделся сегодня утром с врачом, проконсультировался с ним. Могу сказать, что очень близок к возвращению и надеюсь, что смогу сыграть завтра. Чувствую себя хорошо, так что надо оценить положение дел, а затем определиться по поводу завтрашнего дня. Надеюсь, что все будет хорош, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что встреча «Торонто» - «Филадельфия» состоится в воскресенье, 3 ноября.

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