Таварес надеется сыграть против «Филадельфии»

- Посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Я виделся сегодня утром с врачом, проконсультировался с ним. Могу сказать, что очень близок к возвращению и надеюсь, что смогу сыграть завтра. Чувствую себя хорошо, так что надо оценить положение дел, а затем определиться по поводу завтрашнего дня. Надеюсь, что все будет хорош, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что встреча «Торонто» - «Филадельфия» состоится в воскресенье, 3 ноября.
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