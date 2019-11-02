Майк Бэбкок: Возвращение Тавареса важно для «Торонто» - Советский спорт
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02 ноября 2019 10:34Хоккей

Майк Бэбкок: Возвращение Тавареса важно для «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает, что возвращение центрфорварда Джона Тавареса сделает «Мэйпл Лифс» еще опаснее.

- С ним мы становимся лучше. В большинстве мы можем выпустить двух центрфорвардов и еще одного нападающего, который играет перед воротами. У нас не было игрока с левым хватом в центре, и Мэттьюзу было непросто играть в пас. Это многое меняет.

К тому же у нас появляется возможность собрать еще одну бригаду большинства. Освобождается Нюландер, а с ним второй состав выглядит совсем иначе. Поэтому его возвращение так важно для нас. Но посмотрим, что будет дальше, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее Таварес заявил, что хочет вернуться в состав «Торонто» к матчу с «Филадельфией», который состоится в воскресенье, 3 ноября.

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