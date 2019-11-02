«Спартак» прервал серию из шести побед, уступив «Адмиралу» Встреча прошла в Москве.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Адмирал» завершился в пользу гостей (4:3).

В составе победителей точными бросками отличились Константин Глазачев, Александр Осипов, а также Александр Стрельцов и Денис Вихарев. У красно-белых – Артем Федоров, Михаил Котляревский и Каспарс Даугавиньш.

Таким образом, подопечные Олега Знарка прервали серию из шести побед кряду, а команда Сергея Светлова добилась положительного результата после четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Адмирал» – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Федоров (Даугавиньш, Зубов), 01:12 – 1:0; Глазачев (Дьяков), 01:49 – 1:1; Осипов (Вихарев, Мищенко), 23:54 – 1:2; Котляревский (Аркалов, Кокарев), 34:20 – 2:2; Даугавтньш (Рылов, Зубов), 35:07 – 3:2; А. Стрельцов (Альмквист, Юнг), 46:11 – 3:3; Вихарев (Лалонд, Бакош, бол), 49:01 – 3:4.