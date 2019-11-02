«Йокерит» переиграл «Торпедо» в матче КХЛ - Советский спорт
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02 ноября 2019 19:46ХоккейГичунцев Артур

«Йокерит» переиграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча прошла в Хельсинки.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Торпедо» (Нижний Новгород) завершился поражений российского клуба со счетом 1:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Брайан О Нилл, Микко Лехтонен, Хенри Иконен. У «Торпедо» отличился Джордан Шредер.

Победив «Торпедо», «Йокерит» прервал серию из двух поражений. Что касается нижегородцев, то российский клуб проиграл четвертый матч в последних пяти играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» – «Торпедо» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: О Нилл (Грант, Лехтонен), 11:20 – 1:0; Шредер (Варнаков), 17:05 – 1:1; Лехтонен (О Нилл, Мавинайнен, бол), 38:39 – 2:1; Иконен (Пилльстрем, Анттила), 47:41 – 3:1.

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