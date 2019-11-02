«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону», Малкин отыграл 19 минут - Советский спорт
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02 ноября 2019 23:12ХоккейГичунцев Артур

«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону», Малкин отыграл 19 минут

Российский нападающий провел первый матч после травмы.

Хоккеисты «Питтсбурга» уступили игрокам «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:2.

В составе «Ойлерз» по шайбе забросили Колби Кейв и Леон Драйзайтль. У «Пингвинз» это сделал Браян Дюмулин.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, вернувшийся в строй накануне, отыграл 19 минут и 45 секунд. Он завершил поединок с показателем полезности «0».

В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Бостона», а «Эдмонтон» встретится с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кейв (Беннинг, Гранлунд), 27:21 – 0:1; Дюмулен (Раст, мен), 53:14 – 1:1; Драйзайтль, 62:37 – 1:2.

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