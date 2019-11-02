«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону», Малкин отыграл 19 минут

Хоккеисты «Питтсбурга» уступили игрокам «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:2.
В составе «Ойлерз» по шайбе забросили Колби Кейв и Леон Драйзайтль. У «Пингвинз» это сделал Браян Дюмулин.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, вернувшийся в строй накануне, отыграл 19 минут и 45 секунд. Он завершил поединок с показателем полезности «0».
В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Бостона», а «Эдмонтон» встретится с «Аризоной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кейв (Беннинг, Гранлунд), 27:21 – 0:1; Дюмулен (Раст, мен), 53:14 – 1:1; Драйзайтль, 62:37 – 1:2.
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА Уроженец Санкт-Петербурга, бывший защитник «Зенита» и ЦСКА, который сейчас тренирует в академии армейцев, поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура. 01.11.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия Георгий Джикия: Сегодня Ларссон слился с проставы, но я взял эту ситуацию под контроль Защитник «Спартака» после победы над «Ростовом» в матче Кубка России поделился впечатлениями от игры. 31.10.2019 23:30 Футбол Григорьевская Юлия Ничья ни о чем. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга, забив по мячу Два гранда РПЛ, еще недавно на постоянной основе игравшие в Лиге чемпионов, в очной встрече на финише первого круга выдали матч, в котором страстей было намного больше, чем футбольного мастерства. 02.11.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев