«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение игрокам «Нэшвилла» в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
В составе победителей отличились Филип Хитил и Райан Строум. У хозяев это сделал Виктор Арвидссон.
Отметим, что российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевой пас. Его одноклубник – Павел Бучневич заработал показатель полезности «+1».
5 ноября «Нэшвилл» сыграет с «Детройтом», а «Рейнджерс» в тот же день примет «Оттаву».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Хитил (Гайек), 16:05 – 0:1; Строум (Панарин, Фаст), 24:16 – 0:2; Арвидссон (Форсберг, Йоси, бол), 34:34 – 1:2.
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