«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас Встреча прошла на домашней арене «Предаторз».

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Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение игрокам «Нэшвилла» в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В составе победителей отличились Филип Хитил и Райан Строум. У хозяев это сделал Виктор Арвидссон.

Отметим, что российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевой пас. Его одноклубник – Павел Бучневич заработал показатель полезности «+1».

5 ноября «Нэшвилл» сыграет с «Детройтом», а «Рейнджерс» в тот же день примет «Оттаву».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хитил (Гайек), 16:05 – 0:1; Строум (Панарин, Фаст), 24:16 – 0:2; Арвидссон (Форсберг, Йоси, бол), 34:34 – 1:2.