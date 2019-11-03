Скудра отправлен в отставку. Тренером «Трактора» стал Юрзинов-младший Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Трактор» уволил с должности наставника латвийского специалиста Петериса Скудру. Его место занял российский тренер Владимир Юрзинов-младший.

«По итогам 27 матчей «Трактор» находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами по требованию президента клуба Алексея Текслера главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить «Трактор» принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск», – сказал гендиректор «Трактора» Борис Видгоф.

На данный момент челябинский клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В последнем матче команда проиграла «Автомобилисту» (5:7).