Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»
Хоккеисты «Филадельфии» по буллитам уступили «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.
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В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Иван Проворов (16-я минута), Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я). У «Мэйпл Лифс» отличились Каспери Капанен (6-я), Джейсон Спецца (38-я) и Митчелл Марнер (46-я).
Отметим, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов набрал в этой встрече 2(1+1) очка, а нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счет результативную передачу.
Победный буллит на свой счет записал Андреас Джонсон.
В следующем матче «Торонто», одержавший вторую победу в пяти последних встречах, на своем льду сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Филадельфия», потерпевшая седьмое поражение в сезоне, дома встретится с «Каролиной».
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