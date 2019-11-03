Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто» Хоккеисты «Филадельфии» по буллитам уступили «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

Загрузка... В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Иван Проворов (16-я минута), Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я). У «Мэйпл Лифс» отличились Каспери Капанен (6-я), Джейсон Спецца (38-я) и Митчелл Марнер (46-я). Отметим, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов набрал в этой встрече 2(1+1) очка, а нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счет результативную передачу. Победный буллит на свой счет записал Андреас Джонсон. В следующем матче «Торонто», одержавший вторую победу в пяти последних встречах, на своем льду сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Филадельфия», потерпевшая седьмое поражение в сезоне, дома встретится с «Каролиной». '); } '); }