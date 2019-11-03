Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто» - Советский спорт
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03 ноября 2019 08:21Хоккей

Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

Хоккеисты «Филадельфии» по буллитам уступили «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Иван Проворов (16-я минута), Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я). У «Мэйпл Лифс» отличились Каспери Капанен (6-я), Джейсон Спецца (38-я) и Митчелл Марнер (46-я).

Отметим, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов набрал в этой встрече 2(1+1) очка, а нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счет результативную передачу.

Победный буллит на свой счет записал Андреас Джонсон.

В следующем матче «Торонто», одержавший вторую победу в пяти последних встречах, на своем льду сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Филадельфия», потерпевшая седьмое поражение в сезоне, дома встретится с «Каролиной».

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