Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем» «Даллас» обыграл «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (16-я минута) и Денис Гурьянов (39, 51) и Миро Хайсканен (56). У «Канадиенс» отличился Арттури Лехконен (57).

В следующем матче «Даллас», одержавший шестую победу в семи последних матчах, сыграет на своем льду с «Колорадо», а «Монреаль», потерпевший седьмое поражение в сезоне, дома сыграет против «Бостона».