«Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 ноября 2019 09:21Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль»

«Баффало» проиграл «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на свой счет записал нападающий Дерик Брассар (6-я минута)

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 27 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче «Айлендерс», одержавшие девятую победу подряд, на своем льду сыграют с «Оттавой», а «Баффало», потерпевший четвертое поражение кряду, дома встретится с «Тапма-Бэй».

Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы я После матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями поделились вратарь Антон Шунин и защитник Константин Рауш.   02.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
09:46 Бокс Сергей Ковалев – о бое с Альваресом: Считаю, что это был хороший опыт
09:37 Футбол Тренер «Айнтрахта» – о крупной победе над «Баварией»: Мы такого не ожидали
09:26 Бокс Сауль Альварес: Я сделал историю, это самая важная победа в карьере
09:21 Хоккей «Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль»
09:06 Бокс Альварес нокаутировал Ковалева и отобрал титул чемпиона мира по версии WBO
08:59 Футбол Нико Ковач – о поражении «Айнтрахту»: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5
08:46 Хоккей «Флорида» переиграла «Детройт», Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль»
08:36 Хоккей Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем»
08:21 Хоккей Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»
08:13 ММА Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244 и завоевал пояс BMF
01:50 Фигурное катание Косторная – после победы во Франции: Для дебюта, думаю, я справилась
01:15 Футбол «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и остался на 2-м месте
00:56 Футбол Гол де Лигта помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Торино»
00:50 Фигурное катание Россияне Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар
00:16 Хоккей Скудра отправлен в отставку. Тренером «Трактора» стал Юрзинов-младший
23:56 Футбол Александр Бубнов: До удаления ЦСКА играл с «Зенитом» на равных
23:37 Хоккей «Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array