«Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль»

Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга.29.10.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео)Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября.02.11.2019 13:00БоксУсачев Владислав
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ ХабибаВ Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА.24.10.2019 16:00ММАВащенко Сергей
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур?Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше.16.10.2019 09:00ТеннисМысин Николай
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при?Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место.27.10.2019 17:00Фигурное катаниеТигай Лев
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшитНаш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский.27.10.2019 11:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почемуДаниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45ТеннисМысин Николай
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов«Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30ХоккейКостяев Иван
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет АльваресаБывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.30.10.2019 17:30БоксУсачев Владислав
Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы яПосле матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями поделились вратарь Антон Шунин и защитник Константин Рауш.
02.11.2019 18:00ФутболГригорьевская Юлия