«Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль» «Баффало» проиграл «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на свой счет записал нападающий Дерик Брассар (6-я минута)

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 27 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче «Айлендерс», одержавшие девятую победу подряд, на своем льду сыграют с «Оттавой», а «Баффало», потерпевший четвертое поражение кряду, дома встретится с «Тапма-Бэй».