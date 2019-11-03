Семен Варламов – о победе над «Баффало»: Сегодня нам удалось много хорошего Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – о победе над «Баффало» (1:0) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Сегодня нам удалось много хорошего. Команда сражалась весь матч. Было нелегко. Мы забили в первом периоде, после чего они наступали. У них хорошая команда, против которой сложно играть. Но все отлично поработали в меньшинстве и при блокировке бросков, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Варламов отразил все 27 бросков, оформил первый «сухой» матч в сезоне и позволил «Айлендерс» продлить победную серию до девяти матчей.