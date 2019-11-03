Сергей Бобровский – о матче с «Детройтом»: Веселая получилась игра Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды в домашнем матче против «Детройта» (4:0).

- Веселая получилась игра. Ребята здорово поработали в атаке и умно сыграли в обороне. Мне однозначно понравилось принимать участие в сегодняшнем матче, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Бобровский оформил первый шатаут в текущем сезоне, который стал для него 34-м в карьере. По этому показателю голкипер сравнялся с Ильей Брызгаловым и теперь занимает третье месте в истории лиги среди россиян. Впереди Бобровского только Евгений Набоков (59) и Николай Хабибулин (46).