Директор «Автомобилиста»: С турнирной точки зрения еще ничего не потеряно Директор «Автомобилиста» Максим Рябков считает, что главный тренер команды Андрей Мартемьянов заслужил доверие руководства клуба.

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- Я понимаю, что тема тренера хайповая, и звонки (от журналистов) шли буквально после каждой игры. Все люди, которые причастны к результатам «Автомобилиста» в прошлом сезоне, все-таки заслужили того, чтобы им оказали какое-то доверие и по отношению к ним проявили терпение больше, чем по отношению к другим тренерам.

Мы должны работать вместе, а все остальное уже будет на усмотрение наших акционеров. Я считаю, что с турнирной точки зрения для «Автомобилиста» еще ничего не потеряно, и мы продолжаем в спокойном режиме готовиться к продолжению чемпионата после паузы на Кубок Карьяла, - передает слова Рябкова ТАСС.

Напомним, что после 24 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» набрал 26 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.