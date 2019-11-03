«Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо» «Салават Юлаев» на своей площадке разгромил минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 9:1.

Загрузка... Дублями в ворота гостей отметились Никита Сошников и Александр Кадейкин.Также забросили шайбы: Владимир Жарков, Захар Арзамасцев, Линус Омарк, Теему Хартикайнен и Дмитрий Кугрышев. У гостей отличился Владислав Еременко. Отметим, что команда из Белоруссии потерпела 11-е поражение кряду. Это клубный антирекорд. Такое количество поражений было осенью прошлого года. '); } '); }