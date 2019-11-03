«Металлург» обыграл «Сибирь» Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Ильи Воробьева.

Новости СМИ2 «Сибирь» прервала серию из шести побед. «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах. В следующей игре «Магнитка» примет челябинский «Трактор», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Локомотивом». '); } '); }