«Металлург» обыграл «Сибирь»

«Сибирь» прервала серию из шести побед. «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах. В следующей игре «Магнитка» примет челябинский «Трактор», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Локомотивом».
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