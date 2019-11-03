«Металлург» обыграл «Сибирь» - Советский спорт
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03 ноября 2019 18:00ХоккейВащенко Сергей

«Металлург» обыграл «Сибирь»

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Ильи Воробьева.

«Сибирь» прервала серию из шести побед. «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах. В следующей игре «Магнитка» примет челябинский «Трактор», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Локомотивом».

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