СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам СКА на своей площадке по буллитам обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб одержал третью победу в последних четырех матчах.

Загрузка... Счет в игре был открыт на пятой минуте встречи усилиями Антона Бурдасова. В начале второго периода Александр Барабанов удвоил преимущество своей команды. Гостям удалось забросить три шайбы до перерыва на третий период. Дублем отметился Брэндон Макмиллан, еще одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство. В серии буллитов удачливей была питерская команда. '); } '); }