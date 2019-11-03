СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 ноября 2019 20:00ХоккейВащенко Сергей

СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам

СКА на своей площадке по буллитам обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб одержал третью победу в последних четырех матчах.

Счет в игре был открыт на пятой минуте встречи усилиями Антона Бурдасова. В начале второго периода Александр Барабанов удвоил преимущество своей команды. Гостям удалось забросить три шайбы до перерыва на третий период. Дублем отметился Брэндон Макмиллан, еще одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство.

В серии буллитов удачливей была питерская команда.

На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции Илья Авербух: Загитовой не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критического не произо
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале
Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1). 03.11.2019 06:30 Футбол Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию. 02.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Южный ответ обеим столицам. «Краснодар» и «Ростов» выдали огненное дерби с суперсюжетом «Ростов» выиграл основное время матча 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова, но «быки» успели спастись за пять компенсированных минут. 03.11.2019 19:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
20:13 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» начинает играть только тогда, когда пропустит гол
20:00 Хоккей СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам
20:00 Футбол Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль»
19:45 Футбол Сергей Матвеев: Мы должны были побеждать и занимать второе место в таблице, а не терять очки
19:30 Футбол Валерий Карпин: Расслабленности у нас не было. Это футбол
19:09 Футбол «Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил
19:02 Теннис Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
19:00 Фигурное катание Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции
18:30 ММА Руслан Магомедов подерется с Джеймсом на турнире ACA 101 в Польше
18:26 Футбол «Краснодар» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Ростовом»
18:22 Футбол «Вильярреал» и «Атлетик» голов друг другу не забили
18:00 Хоккей «Металлург» обыграл «Сибирь»
17:30 Баскетбол «Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка
17:10 Хоккей «Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»
16:52 Футбол Роман Бабаев: Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array