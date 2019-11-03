СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам

Счет в игре был открыт на пятой минуте встречи усилиями Антона Бурдасова. В начале второго периода Александр Барабанов удвоил преимущество своей команды. Гостям удалось забросить три шайбы до перерыва на третий период. Дублем отметился Брэндон Макмиллан, еще одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство.
В серии буллитов удачливей была питерская команда.
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