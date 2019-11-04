«Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа - Советский спорт
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04 ноября 2019 09:58ХоккейЛипкин Антон

«Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа

Кейн забросил победную шайбу.

«Чикаго» выиграл у «Анахайма» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «уток» Райан Гецлаф, который в своем 1000-м матче отметился результативной передачей.

В овертайме победу «черным ястребам» принес форвард Патрик Кейн, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.

«Чикаго» набрал 11 очков и остается на шестом месте в Центральном дивизионе. У «Анахайма» стало 19 очков и третье место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 5 ноября «Чикаго» сыграет в гостях с «Сан-Хосе», а «Анахайм» примет «Миннесоту».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Чикаго» – 2:3 OT (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Гудбрансон, 33. Ричи, 47 (бол) – Боквист, 10. Дебринкат, 16 (бол). Кейн, 61.

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09:58 Хоккей «Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа
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