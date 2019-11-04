Стэплтон назвал Крикунова «долбанутым тренером» и раскритиковал жизнь в России Нападающий выступал в КХЛ с 2012 по 2015 год.

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Американский форвард Тим Стэплтон рассказал о своем отношении к российскому специалисту Владимиру Крикунову, а также высказался о жизни в России. В частности, он раскритиковал наставника за подход к тренировкам.

«В России ты говоришь себе «что за фигня?» каждые два дня. Все, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей. Когда я играл в «Нефтехимике», у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят: не заплатим вам, пока не победите.

И вот мы победили, и нам привели Игоря (Владимира) Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шел сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включенными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски.

Крикунов вел тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперед, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа», – цитирует игрока Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Splittin Chiclets.