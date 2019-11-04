«Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

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В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье (33-я минута) и Эмиль Галимов (33).

Отметим, что голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 21 бросок в створ и записал на свой счет пятый «сухой» матч в сезоне.

Добавим, что в следующем матче «Северсталь», потерпевшая восьмое поражение кряду, сыграет на своем льду с «Барысом», а «Ак Барс», одержавший четвертую победу в пяти последних встречах сезона, дома встретится с «Авангардом».