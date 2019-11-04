«Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь» «Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе нижегородцев в основное время заброшенными шайбами отметились Станислав Бочаров (42-я минута), Антон Шенфельд (45) и Тай Рэтти (51). У подмосковной команды отличились Святослав Гребенщиков (40), Миро Аалтонен (41) и Александр Семин (47).

Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Джордан Шредер.

Следующий матч «Витязь» проведет 13 ноября против минского «Динамо», «Торпедо» встретится с белорусским клубом на день раньше.