«Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь»

В составе нижегородцев в основное время заброшенными шайбами отметились Станислав Бочаров (42-я минута), Антон Шенфельд (45) и Тай Рэтти (51). У подмосковной команды отличились Святослав Гребенщиков (40), Миро Аалтонен (41) и Александр Семин (47).
Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Джордан Шредер.
Следующий матч «Витязь» проведет 13 ноября против минского «Динамо», «Торпедо» встретится с белорусским клубом на день раньше.
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