Андрей Разин: «Северстали» не хватает эмоционального всплеска, который придал бы уверенности Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение команды в матче с «Ак Барсом» (0:2).

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- Все игры, которые мы провели, – все бились, цеплялись. Сегодня, как и во многих других матчах, которые мы проигрывали, у нас были моменты, мы могли переломить игру. Но нам не хватает эмоционального всплеска, который нашей молодой команде придал бы уверенности. В этом плане есть над чем поработать. Но это именно психология, - приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

Добавим, что в следующем матче «Северсталь», потерпевшая восьмое поражение в чемпионате кряду, сыграет на своем льду с «Барысом».