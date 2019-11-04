Андрей Разин: «Северстали» не хватает эмоционального всплеска, который придал бы уверенности - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 ноября 2019 22:00Хоккей

Андрей Разин: «Северстали» не хватает эмоционального всплеска, который придал бы уверенности

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение команды в матче с «Ак Барсом» (0:2).

- Все игры, которые мы провели, – все бились, цеплялись. Сегодня, как и во многих других матчах, которые мы проигрывали, у нас были моменты, мы могли переломить игру. Но нам не хватает эмоционального всплеска, который нашей молодой команде придал бы уверенности. В этом плане есть над чем поработать. Но это именно психология, - приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

Добавим, что в следующем матче «Северсталь», потерпевшая восьмое поражение в чемпионате кряду, сыграет на своем льду с «Барысом».

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы я После матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями поделились вратарь Антон Шунин и защитник Константин Рауш.   02.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Тень Кононова. «Спартак» проиграл первый матч под руководством Тедеско Новый тренер «Спартака» затеял очередную серию экспериментов, но, видимо, своих игроков дезориентировал даже сильнее, чем соперников. Без Зелимхана Бакаева создавать моменты некому. 04.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Игорь Черевченко: Во втором тайме у «Спартака» были моменты, но и мы могли забить еще
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Новости
22:00 Хоккей Андрей Разин: «Северстали» не хватает эмоционального всплеска, который придал бы уверенности
21:39 Фигурное катание Медведева поставила показательный номер на песню Айлиш (видео)
21:39 Футбол Игорь Черевченко: Во втором тайме у «Спартака» были моменты, но и мы могли забить еще
21:27 Футбол Доменико Тедеско: Ананидзе сыграл хорошо, раздавал передачи, контролировал мяч
21:20 Футбол Доменико Тедеско: Мы не заслужили победу из-за первого тайма
21:14 Футбол Дмитрий Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов, вопрос в нашей реализации
20:55 Футбол «Спартак» – «Арсенал» - 0:1. Как это было
20:54 Футбол «Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско
20:37 Футбол Юлиан Брандт: У «Боруссии» одна цель на завтрашний матч - победа
20:23 Хоккей «Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь»
20:04 Хоккей «Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд
19:50 Футбол Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности
19:35 Хоккей «Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд
19:28 Футбол Эрнесто Вальверде: «Славия» остается верной своему стилю - команда, которая играет в силовой футбол
19:16 Футбол Гомеш перенес операцию после перелома ноги
19:08 Футбол «Спартак» проводит сотый матч на «Открытие Арене»
19:02 Футбол Алиссон: Раздражает, когда «Ливерпуль» пропускает глупые голы
19:02 Футбол Лунев не сыграет с «РБ Лейпциг»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array