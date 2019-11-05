«Трактор» подписал Щербака Российский форвард Никита Щербак стал игроком челябинского «Трактора».

По сообщению официального сайта клуба, соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2019/20.

23-летний форвард начинал сезон в омском «Авангарде», в составе которого набрал 6 (2 гола+4 передачи) очков в 16 играх. 31 октября клуб расторг контракт с Щербаком по обоюдному соглашению сторон.

В минувшем сезоне Щербак провел 8 матчей и забросил одну шайбу за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, также набрал 12 (5+7) очков в 28 играх за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн» в АХЛ.