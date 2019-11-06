«Нью-Джерси» в серии буллитов переиграл «Виннипег» «Нью-Джерси» в серии буллитов переиграл «Виннипег» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

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В основное время матча составе «Дэвилз» заброшенной шайбой отметился Нико Хишир (5-я минута). У «Джетс» отличился Эндрю Копп (29-я минута).

В серии буллитов у «Нью-Джерси» отличились Никита Гусев и Йеспер Боквист, ставший автором победного броска.

В следующем матче «Нью-Джерси», одержавший вторую победу подряд, в гостях встретится с «Калгари», а «Виннипег», потерпевший второе поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду сыграет против «Ванкувера».

Добавим, что в других матчах игрового дня «Айлендерс» дома обыграли «Оттаву» со счетом 4:1, «Филадельфия» с таким же счетом на своем льду переиграла «Каролину», а «Коламбус» на своей площадке уступил «Вегасу» - 1:2.