Милош Ржига: Очень хотелось бы еще два года поработать в России Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

- Весной я стану свободным от обязательств перед национальной командой. Мне бы очень хотелось еще два года поработать в России. И если получится, то по прошествии этих двух сезонов я закончу тренерскую карьеру, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в КХЛ Ржига работал со «Спартаком», «Атлантом», СКА и «Слованом».