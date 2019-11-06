Милош Ржига: Очень хотелось бы еще два года поработать в России - Советский спорт
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06 ноября 2019 09:35Хоккей

Милош Ржига: Очень хотелось бы еще два года поработать в России

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

- Весной я стану свободным от обязательств перед национальной командой. Мне бы очень хотелось еще два года поработать в России. И если получится, то по прошествии этих двух сезонов я закончу тренерскую карьеру, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в КХЛ Ржига работал со «Спартаком», «Атлантом», СКА и «Слованом».

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