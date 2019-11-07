Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 09:59ХоккейЛипкин Антон

Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

У российского форварда гол и результативная передача.

«Рейнджерс» победили «Детройт» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого результативная передача и гол в пустые ворота. Теперь у 28-летнего российского нападающего 14 (7+7) очков в 13 играх сезона.

Кроме того, два голевых паса сделал еще один российский форвард «Рейнджерс» – Павел Бучневич. У него стало 10 (2+8) очков в 13 играх.

«Рейнджерс» выиграли свой третий матч из четырех последних и поднялись на шестое место в Столичном дивизионе. «Детройт», потерпевший четвертое поражение подряд, остается худшей командой сезона.

В следующих матчах 7 ноября «Рейнджерс» сыграет в гостях с «Каролиной», а 8 ноября «Детройт» примет «Бостон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Деанджело (Бучневич), 25 (бол). Крайдер (Бучневич), 27. Строум (Панарин), 29 (бол). Маккегг, 49 (мен). Панарин, 58 – Филппула, 30.

Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Маурицио Сарри: Жду от «Локомотива» другой игры, нежели в Турине Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус» своими ожиданиями от игры поделились главный тренер итальянцев Маурицио Сарри и вратарь Войцех Щесны. 05.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Сергей Матвеев: Ждем помощи болельщиков, как в дерби с «Ростовом» Главной надеждой России в еврокубках-2019/20 остается «Краснодар», которому сегодня необходимо повторно победить «Трабзонспор» для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. 06.11.2019 18:49 Футбол Сергеев Иван
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии Капитан российской сборной Александр Хованов сделал дубль и две голевые передачи, такая же статистика у Дмитрия Завгороднего. Наши вытащили матч против сборной лиги Квебека с 1:3 и победили 4:3. 05.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:35 Футбол Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы
09:59 Хоккей Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
09:39 Футбол Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов
09:27 Футбол Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:00 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Видео голов матча
01:38 Футбол «Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря
01:28 Футбол «Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль
01:17 Футбол «Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге»
01:02 Футбол «Атлетико» в гостях проиграл «Байеру»
00:33 Футбол Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки
00:08 Футбол Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов
23:54 Футбол Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние
23:38 Футбол Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус»
23:29 Футбол Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)
23:06 Футбол «Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»
22:52 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
22:50 Футбол Пропустили на последней минуте. «Локомотив» вновь проиграл «Ювентусу». Как это было
22:34 Бокс Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира
22:17 Футбол Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»
22:05 ММА Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array