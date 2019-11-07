Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом» У российского форварда гол и результативная передача.

«Рейнджерс» победили «Детройт» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого результативная передача и гол в пустые ворота. Теперь у 28-летнего российского нападающего 14 (7+7) очков в 13 играх сезона.

Кроме того, два голевых паса сделал еще один российский форвард «Рейнджерс» – Павел Бучневич. У него стало 10 (2+8) очков в 13 играх.

«Рейнджерс» выиграли свой третий матч из четырех последних и поднялись на шестое место в Столичном дивизионе. «Детройт», потерпевший четвертое поражение подряд, остается худшей командой сезона.

В следующих матчах 7 ноября «Рейнджерс» сыграет в гостях с «Каролиной», а 8 ноября «Детройт» примет «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Деанджело (Бучневич), 25 (бол). Крайдер (Бучневич), 27. Строум (Панарин), 29 (бол). Маккегг, 49 (мен). Панарин, 58 – Филппула, 30.