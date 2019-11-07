Александр Кожевников: В сборной России есть клубные связки, которые должны дать результат Россия стартует на Евротуре матчем с Финляндией.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о составе сборной России на первый этап Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла» в Хельсинки.

«В Финляндию едет экспериментальный состав, – приводит Life.ru слова Кожевникова. – Эти игроки показали себя с лучшей стороны в чемпионате КХЛ. Кто-то раньше был кандидатом, сейчас вот молодежи много в составе.

Тренеру можно только пожелать за этот короткий срок создать боеспособный коллектив. В принципе, там уже есть клубные связки, которые должны дать результат».

Напомним, сборная России сыграет с Финляндией (7 ноября), Швецией (9 ноября) и Финляндией (10 ноября). Все матчи пройдут в Хельсинки.