«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка - Советский спорт
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08 ноября 2019 09:28ХоккейЛипкин Антон

«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

Бобровский отразил 26 бросков.

«Вашингтон» нанес поражение «Флориде» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой был признан капитан «столичных» Александр Овечкин. 34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

Еще один российский форвард «Вашингтона» – Евгений Кузнецов трижды ассистировал партнерам. На его счету стало 14 (5+9) очков в 14 играх. Защитник Дмитрий Орлов сделал свою шестую голевую передачу в сезоне.

В составе «Флориды» гол и результативная передача у нападающего Евгения Дадонова (13 очков), а голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска соперника.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и с 27 очками продолжает лидировать во всей лиге. «Флорида» набрала 19 очков и остается в первой восьмерке на Востоке – на первом месте в зоне wild card.

В следующих матчах 9 октября «Вашингтон» сыграет дома с «Вегасом», а «Флорида» – в гостях с «Айлендерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Вашингтон» – 4:5 OT (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ватрано, 2. Коннолли, 15. Барков (Дадонов), 21. Дадонов, 39 (бол) – Карлсон (Овечкин), 1. Овечкин (Кузнецов), 27 (бол). Овечкин (Орлов), 33. Уилсон (Кузнецов), 41. Уилсон (Кузнецов), 61.

Вратари: Бобровский (26/31) – Холтби (32/36).

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