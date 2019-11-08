Малкин набрал два очка и помог «Питтсбургу» победить «Айлендерс» У Варламова 35 отраженных бросков.

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«Питтсбург» прервал десятиматчевую победную серию «Айлендерс», победив «островитян» в овертайме (4:3 OT).

Второй звездой был признан форвард «пингвинов» Евгений Малкин. На его счету результативная передача и гол в третьем периоде, который «Питтсбург» начинал при счете 0:3. Теперь у 33-летнего российского нападающего 4 (2+2) очка в пяти играх.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков соперника.

«Питтсбург» набрал 19 очков и поднялся на третье место в Столичном дивизионе. У «Айлендерс» стало 23 очка и второе место.

В следующих матчах 9 ноября «Питтсбург» примет «Чикаго», а «Айлендерс» – «Флориду».

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«Айлендерс» – «Питтсбург» – 3:4 OT (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Сизикас, 1. Клаттербак, 27. Пелек, 30 – Макканн, 42. Раст (Малкин), 47. Малкин, 49. Раст, 44.

Вратари: Варламов (35/39) – Мюррей (20/23).