«Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 10:04ХоккейЛипкин Антон

«Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне

У Зайцева и Ковальчука по передаче.

«Оттава» нанесла поражение «Лос-Анджелесу» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «сенаторов» свой второй гол в сезоне забил форвард Артем Анисимов, а защитник Никита Зайцев сделал четвертую результативную передачу.

У «королей» форвард Илья Ковальчук в шестой раз в сезоне ассистировал партнеру.

«Оттава» продолжает чередовать победы с поражениями, а «Лос-Анджелес» проиграл шестой из последних семи матчей.

«Оттава» набрала 11 очков и остается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе, а «Лос-Анджелес» также с 11 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В следующих матчах 9 ноября «Оттава» примет «Каролину», а «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Монреалем».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Лос-Анджелес» – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Дюклер (Зайцев), 38. Анисимов, 50. Пажо, 64 – Браун, 27. Тоффоли (Ковальчук), 40.

Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме Наши достойно провели и повторный матч против сборной лиги Квебека, забрасывая красивые шайбы. На этот раз усилий «легионеров» Дмитрия Завгороднего, Александра Хованова и Егора Соколова не хватило для победы. Как и накануне, подопечные Валерия Брагина пропустили легкие голы и уступили 3:4 ОТ. 06.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Завгородний: Да, мы проиграли сборной QMJHL, но извлечем из этого опыт Валерий Брагин: Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей Молодежная сборная России уступила сборной юниорской лиги Квебека
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Медведева поставила показательный номер на песню Айлиш (видео)
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
10:14 Хоккей Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари»
10:04 Хоккей «Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне
09:54 Хоккей Малкин набрал два очка и помог «Питтсбургу» победить «Айлендерс»
09:42 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Каролину», у Панарина и Бучневича по два очка
09:28 Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
01:55 Футбол «Брага» обыграла «Бешикташ», «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Слована»
01:37 Футбол «Рейнджерс» одолел «Порту», «Фейеноорд» Адвоката упустил победу над «Янг Бойз»
01:26 Футбол «Рома» проиграла «Боруссии» М, «Истанбул» победил «Вольфсберг» и возглавил таблицу
01:12 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы
00:56 Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем», Набабкин был удален с поля
00:46 Футбол Посольство РФ работает над освобождением фанатов ЦСКА, задержанных за беспорядки в Будапеште
00:21 Футбол Сергей Матвеев: У «Краснодара» есть шанс выйти в плей-офф
00:01 Футбол «Локомотив» выступил с заявлением по поводу поддельных билетов
23:46 Футбол Айртон: «Спартак» должен быть в пятерке лучших
23:34 Футбол «Севилья» разгромила «Дюделанж» и вышла в плей-офф Лиги Европы
23:21 Футбол «Динамо» Киев и «Копенгаген» сыграли вничью, «Мальме» и «Лугано» разошлись миром
23:18 Хоккей Дамир Шарипзянов: Выглядели лучше, но счет на табло
23:12 Хоккей Антон Бурдасов: Мы переиграли финнов, но победили они
23:07 Футбол «Лацио» на последних минутах проиграл «Селтику», шотландцы вышли в плей-офф ЛЕ
23:00 Футбол «Ференцварош» – ЦСКА – 0:0. Как это было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array