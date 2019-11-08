«Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне У Зайцева и Ковальчука по передаче.

«Оттава» нанесла поражение «Лос-Анджелесу» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «сенаторов» свой второй гол в сезоне забил форвард Артем Анисимов, а защитник Никита Зайцев сделал четвертую результативную передачу.

У «королей» форвард Илья Ковальчук в шестой раз в сезоне ассистировал партнеру.

«Оттава» продолжает чередовать победы с поражениями, а «Лос-Анджелес» проиграл шестой из последних семи матчей.

«Оттава» набрала 11 очков и остается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе, а «Лос-Анджелес» также с 11 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В следующих матчах 9 ноября «Оттава» примет «Каролину», а «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Лос-Анджелес» – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дюклер (Зайцев), 38. Анисимов, 50. Пажо, 64 – Браун, 27. Тоффоли (Ковальчук), 40.