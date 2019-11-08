Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 10:14ХоккейЛипкин Антон

Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари»

Форвард «Девилз» забросил четвертую шайбу в сезоне.

«Калгари» выиграл у «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вторую шайбу «Девилз» забросил форвард Никита Гусев. Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 11 матчах сезона. При этом 27-летний российский нападающий заработал четыре минуты штрафа. Всего он провел на льду 12 минут 4 секунды.

«Калгари» набрал 22 очка и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе. У «Нью-Джерси» осталось 12 очков и последнее место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 8 ноября «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а 9 ноября «Калгари» примет «Сент-Луис».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Нью-Джерси» – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Голы: Райан, 24. Монахан, 30. Баклунд, 35 (бол). Хэнифин, 40 (бол). Годро, 51 – Хьюз, 16. Гусев, 26.

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио. 08.11.2019 09:12 Хоккей Домрачев Владислав
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:14 Хоккей Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари»
10:04 Хоккей «Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне
09:54 Хоккей Малкин набрал два очка и помог «Питтсбургу» победить «Айлендерс»
09:42 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Каролину», у Панарина и Бучневича по два очка
09:28 Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
01:55 Футбол «Брага» обыграла «Бешикташ», «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Слована»
01:37 Футбол «Рейнджерс» одолел «Порту», «Фейеноорд» Адвоката упустил победу над «Янг Бойз»
01:26 Футбол «Рома» проиграла «Боруссии» М, «Истанбул» победил «Вольфсберг» и возглавил таблицу
01:12 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы
00:56 Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем», Набабкин был удален с поля
00:46 Футбол Посольство РФ работает над освобождением фанатов ЦСКА, задержанных за беспорядки в Будапеште
00:21 Футбол Сергей Матвеев: У «Краснодара» есть шанс выйти в плей-офф
00:01 Футбол «Локомотив» выступил с заявлением по поводу поддельных билетов
23:46 Футбол Айртон: «Спартак» должен быть в пятерке лучших
23:34 Футбол «Севилья» разгромила «Дюделанж» и вышла в плей-офф Лиги Европы
23:21 Футбол «Динамо» Киев и «Копенгаген» сыграли вничью, «Мальме» и «Лугано» разошлись миром
23:18 Хоккей Дамир Шарипзянов: Выглядели лучше, но счет на табло
23:12 Хоккей Антон Бурдасов: Мы переиграли финнов, но победили они
23:07 Футбол «Лацио» на последних минутах проиграл «Селтику», шотландцы вышли в плей-офф ЛЕ
23:00 Футбол «Ференцварош» – ЦСКА – 0:0. Как это было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array