Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари» Форвард «Девилз» забросил четвертую шайбу в сезоне.

«Калгари» выиграл у «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вторую шайбу «Девилз» забросил форвард Никита Гусев. Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 11 матчах сезона. При этом 27-летний российский нападающий заработал четыре минуты штрафа. Всего он провел на льду 12 минут 4 секунды.

«Калгари» набрал 22 очка и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе. У «Нью-Джерси» осталось 12 очков и последнее место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 8 ноября «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а 9 ноября «Калгари» примет «Сент-Луис».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Нью-Джерси» – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Райан, 24. Монахан, 30. Баклунд, 35 (бол). Хэнифин, 40 (бол). Годро, 51 – Хьюз, 16. Гусев, 26.