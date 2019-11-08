Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари»

«Калгари» выиграл у «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Вторую шайбу «Девилз» забросил форвард Никита Гусев. Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 11 матчах сезона. При этом 27-летний российский нападающий заработал четыре минуты штрафа. Всего он провел на льду 12 минут 4 секунды.
«Калгари» набрал 22 очка и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе. У «Нью-Джерси» осталось 12 очков и последнее место в Столичном дивизионе.
В следующих матчах 8 ноября «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а 9 ноября «Калгари» примет «Сент-Луис».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» – «Нью-Джерси» – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Голы: Райан, 24. Монахан, 30. Баклунд, 35 (бол). Хэнифин, 40 (бол). Годро, 51 – Хьюз, 16. Гусев, 26.
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