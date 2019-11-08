Александр Овечкин: После первого периода стали играть умнее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 12:39ХоккейЛипкин Антон

Александр Овечкин: После первого периода стали играть умнее

«Вашингтон» победил «Флориду» в овертайме.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 OT).

«В первом периоде мы не добились результата, – приводит слова 34-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Мы совершали ошибки, особенно в своей зоне, и позволили им забить два гола. После этого мы поняли, что нужно играть умнее, и это нам удалось».

Напомним, Овечкин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и с 27 очками продолжает лидировать во всей лиге. В следующем матче 9 ноября «столичные» сыграют дома с «Вегасом».

Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Трансферный бан пошел «Челси» на пользу. Лэмпард строит команду на годы вперед Но другим клубам повторять «рецепт успеха» синих не стоит. Команда Романа Абрамовича имеет идеально выстроенную клубную систему. 08.11.2019 10:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Маринато Гилерме: Атака сборной Бельгии? Уже привыкли играть с командами такого уровня «Локомотив» выступил с заявлением по поводу поддельных билетов «Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе
Левандовски и Бензема сравнялись с Месси. Цифры и факты Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 31-й гол в матчах групповой стадии Лиги чемпионов с тех пор, как в 2014 году он перешел в «Баварию», а форвард «Реала» Карим Бензема отличился в пятнадцатом подряд розыгрыше главного еврокубка. 07.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
12:48 Хоккей Овечкин догнал Кросби по очкам и вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ
12:39 Хоккей Александр Овечкин: После первого периода стали играть умнее
12:32 Хоккей Стеен пропустит четыре недели из-за травмы
12:04 ММА Волков оказался легче своего соперника по турниру UFC в Москве
11:56 Теннис Карлос Мойя: Надаль должен быть готов к понедельнику
11:48 Футбол Гаэль Ондуа: Если бы предложили сыграть за сборную России, с удовольствием согласился бы
11:40 Футбол Маринато Гилерме: Атака сборной Бельгии? Уже привыкли играть с командами такого уровня
11:33 ММА Зелим Имадаев: Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера
10:59 Баскетбол Энтони Гилл: «Химки» выглядели свежее и жестче «Зенита»
10:55 Баскетбол Девин Букер – о победе над «Зенитом»: Матчи выигрывает защита, ничто другое значения не имеет
10:51 Баскетбол Римас Куртинайтис: Все игроки «Химок» дали большую энергию в матче с «Зенитом»
10:45 Баскетбол Остин Холлинз: Невесело, когда становишься самым результативным, но все равно проигрываешь
10:40 Футбол Жоан Пласа: «Зенит» мучился от плохого процента попаданий
10:14 Хоккей Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Калгари»
10:04 Хоккей «Оттава» выиграла у «Лос-Анджелеса», Анисимов забил второй гол в сезоне
09:54 Хоккей Малкин набрал два очка и помог «Питтсбургу» победить «Айлендерс»
09:42 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Каролину», у Панарина и Бучневича по два очка
09:28 Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
01:55 Футбол «Брага» обыграла «Бешикташ», «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Слована»
01:37 Футбол «Рейнджерс» одолел «Порту», «Фейеноорд» Адвоката упустил победу над «Янг Бойз»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array