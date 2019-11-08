Александр Овечкин: После первого периода стали играть умнее «Вашингтон» победил «Флориду» в овертайме.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 OT).

«В первом периоде мы не добились результата, – приводит слова 34-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Мы совершали ошибки, особенно в своей зоне, и позволили им забить два гола. После этого мы поняли, что нужно играть умнее, и это нам удалось».

Напомним, Овечкин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и с 27 очками продолжает лидировать во всей лиге. В следующем матче 9 ноября «столичные» сыграют дома с «Вегасом».