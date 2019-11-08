Молодежная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырех наций - Советский спорт
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08 ноября 2019 20:30Хоккей

Молодежная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырех наций

Хоккеисты молодежной сборной России обыграли команду Финляндии в матче товарищеского турнира четырех наций со счетом 2:1.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко (14-я минута) и Никита Рожков (54). У финской сборной отличился Микко Кокконен (58).

Добавим, что в следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швеции.

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