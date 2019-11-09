Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»

«Тампа-Бэй» победила «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «молний» Никита Кучеров. 26-летний российский нападающий открыл счет, забросив свою пятую шайбу в сезоне. Теперь на его счету 12 (5+7) очков в 14 играх.
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 20 бросков и выиграл свой шестой матч.
«Тампа-Бэй» набрала 16 очков и поднялась на шестое место в Атлантическом дивизионе. У «Баффало» осталось 20 очков и третье место.
В субботу команды сыграют вновь – теперь на льду «молний».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» – «Тампа-Бэй» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Райнхарт, 36, 52 – Кучеров, 4. Киллорн, 17 (бол). Гурд, 48.
Вратари: Улльмарк (31/34) – Василевский (20/22).
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