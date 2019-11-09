Артем Зуб: НХЛ? Много целей есть в сборной России и СКА

Защитник СКА и сборной России Артем Зуб высказался о перспективах поиграть в НХЛ.
«Пока еще ничего не могу сказать, – приводят «Известия» слова 24-летнего игрока обороны. – Много целей есть в сборной России и СКА, поэтому даже не хочу рассуждать на тему НХЛ и говорить о других вещах, не связанных с Еврохоккейтуром и чемпионатом мира. Сейчас надо думать о тех командах, в которых я уже играю».
Напомним, Зуб выступает за СКА с декабря 2016 года. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/2017.
В составе сборной России Зуб стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019).
Его контракт со СКА рассчитан до 2020 года.
В субботу сборная России сыграет со Швецией во втором матче первого этапа Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла».
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