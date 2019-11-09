Рене Фазель: В январе обсудим с Беттмэном возможность выступления игроков НХЛ на ОИ-2022 Президент IIHF Рене Фазель и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн встретились во время вынесенного матча регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме.

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- У нас было неформальное общение, по ходу которого мы, в том числе, обсуждали возможность выступления игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. Думаю, в ближайшем будущем, может в январе, проведем уже формальную встречу. Надо заранее знать, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде или нет, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Накануне Беттмэн заявил, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ.