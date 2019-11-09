Александр Кожевников: Самое главное, сборная России не отсиживалась в обороне Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о победе сборной России над Швецией (5:4Б) в матче Кубка Карьяла.

– Ровная команда, играли неплохо, играли в атаку, самое главное, не отсиживались в обороне. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Были ошибки, конечно, но опыт нужно нарабатывать, – приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Финляндии со счетом 3:4. В следующей встрече Кубка Карьяла сборная России 10 ноября сыграет против команды Чехии.