Александр Кожевников: Самое главное, сборная России не отсиживалась в обороне

– Ровная команда, играли неплохо, играли в атаку, самое главное, не отсиживались в обороне. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Были ошибки, конечно, но опыт нужно нарабатывать, – приводит слова Кожевникова «РИА Новости».
Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Финляндии со счетом 3:4. В следующей встрече Кубка Карьяла сборная России 10 ноября сыграет против команды Чехии.
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