Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Чикаго»
«Питтсбург» в серии буллитов одержал победу над «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
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В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель (37-я минута) и Брайан Раст (51), решающий буллит реализовал Джаред Макканн. У «Блэкхоукс» отличились Доминик Кубалик (28) и Патрик Кейн (29).
Отметим, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи.
В следующем матче «Питтсбург», одержавший четвертую победу в шести последних матчах чемпионата, на выезде встретится с «Рейнджерс», а «Чикаго», потерпевший второе поражение кряду, на своей площадке сыграет с «Торонто».
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